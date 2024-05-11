Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Казахстане. "Финн" отказался пожать руку израильтянину
время публикации: 11 мая 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 15:35
В Казахстане продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем принимают участие 450 спортсменов из 84 стран.
Израильтянин Тохар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) вышел в четвертьфинал
Он победил Турпала Джукаева (чеченец, выступающий за Финляндию) и белоруса Руслана Головачева.
Финский спортсмен после поединка отказался пожать израильтянину руку.
В четвертьфинале Тохар Бутбуль проиграл азербайджанцу Вусалу Галандарзаде.
В утешительной схватке израильтянин проиграл ирландцу Джошуа Грину. При этом Тохар Бутбуль получил травму локтя, сообщает "Исраэль а-Йом".
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