Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Казахстане. "Финн" отказался пожать руку израильтянину

В Казахстане продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем принимают участие 450 спортсменов из 84 стран.

Израильтянин Тохар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) вышел в четвертьфинал

Он победил Турпала Джукаева (чеченец, выступающий за Финляндию) и белоруса Руслана Головачева.

Финский спортсмен после поединка отказался пожать израильтянину руку.

В четвертьфинале Тохар Бутбуль проиграл азербайджанцу Вусалу Галандарзаде.

В утешительной схватке израильтянин проиграл ирландцу Джошуа Грину. При этом Тохар Бутбуль получил травму локтя, сообщает "Исраэль а-Йом".