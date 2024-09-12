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Шахматная олимпиада. Сборные Израиля победили в первом туре

время публикации: 12 сентября 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 06:48
Шахматная олимпиада. Сборные Израиля победили в первом туре
AP Photo/Denes Erdos

В Будапеште началась шахматная олимпиада. В первом туре сборная Израиля победила команду Эфиопии 4:0.

Победы одержали Идо Горштейн, Тамир Набати, Илья Смирин, Евгений Постный.

Во втором туре сборная Израиля играет с ирландцами.

Израильтянки победили сборную Суринама 3.5:0.5.

Победы одержали Нога Ориан, Ронит Левитан и Дана Кохави.

Маша Клинова сыграла вничью с Кэтрин Каслан.

Во втором туре израильтянки сыграют со сборной Албании.

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