Шахматная олимпиада. Сборные Израиля победили в первом туре
время публикации: 12 сентября 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 06:48
В Будапеште началась шахматная олимпиада. В первом туре сборная Израиля победила команду Эфиопии 4:0.
Победы одержали Идо Горштейн, Тамир Набати, Илья Смирин, Евгений Постный.
Во втором туре сборная Израиля играет с ирландцами.
Израильтянки победили сборную Суринама 3.5:0.5.
Победы одержали Нога Ориан, Ронит Левитан и Дана Кохави.
Маша Клинова сыграла вничью с Кэтрин Каслан.
Во втором туре израильтянки сыграют со сборной Албании.
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