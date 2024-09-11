Футбол. Дан Битон переходит из "Маккаби" (Тель-Авив) в столичный "Бейтар"
время публикации: 11 сентября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 17:31
Полузащитник сборной Израиля Дан Битон согласовал условия однолетнего контракта со столичным "Бейтаром", сообщает Ynet.
Если контракт будет подписан сегодня или завтра, то в воскресенье Дан Битон может сыграть против "Маккаби" (Нетания).
Футболист выступал за "Маккаби" (Тель-Авив) с 2020 года.
Он переходит в "Бейтар" как свободный агент.
По данным источника, Дан Битон предпочел перейти в "Бейтар", а не в "Апоэль" (Беэр-Шева), воспитанником которого он является.
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