Футбол. Дан Битон переходит из "Маккаби" (Тель-Авив) в столичный "Бейтар"

Полузащитник сборной Израиля Дан Битон согласовал условия однолетнего контракта со столичным "Бейтаром", сообщает Ynet.

Если контракт будет подписан сегодня или завтра, то в воскресенье Дан Битон может сыграть против "Маккаби" (Нетания).

Футболист выступал за "Маккаби" (Тель-Авив) с 2020 года.

Он переходит в "Бейтар" как свободный агент.

По данным источника, Дан Битон предпочел перейти в "Бейтар", а не в "Апоэль" (Беэр-Шева), воспитанником которого он является.