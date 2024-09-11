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Футбол. Дан Битон переходит из "Маккаби" (Тель-Авив) в столичный "Бейтар"

время публикации: 11 сентября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 17:31
Футбол. Дан Битон переходит из "Маккаби" (Тель-Авив) в столичный "Бейтар"
AP Photo/Lisa Leutner

Полузащитник сборной Израиля Дан Битон согласовал условия однолетнего контракта со столичным "Бейтаром", сообщает Ynet.

Если контракт будет подписан сегодня или завтра, то в воскресенье Дан Битон может сыграть против "Маккаби" (Нетания).

Футболист выступал за "Маккаби" (Тель-Авив) с 2020 года.

Он переходит в "Бейтар" как свободный агент.

По данным источника, Дан Битон предпочел перейти в "Бейтар", а не в "Апоэль" (Беэр-Шева), воспитанником которого он является.

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