Израильтянин удачно дебютировал в профессиональном боксе

Израильский тяжеловес Даниэль Ивановский удачно дебютировал в профессиональном боксе.

В Луисвилле, Кентукки, он нокаутировал в первом раунде американца Уондона Алонсо Хьюза младшего, который также дебютировал в профессиональном боксе.

После двух минут поединка израильтянин провел комбинацию из пяти ударов, которая завершилась нокаутом соперника.