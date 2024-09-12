Израильтянин удачно дебютировал в профессиональном боксе
время публикации: 12 сентября 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 13:29
Израильский тяжеловес Даниэль Ивановский удачно дебютировал в профессиональном боксе.
В Луисвилле, Кентукки, он нокаутировал в первом раунде американца Уондона Алонсо Хьюза младшего, который также дебютировал в профессиональном боксе.
После двух минут поединка израильтянин провел комбинацию из пяти ударов, которая завершилась нокаутом соперника.
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