Дзюдо. Гран-при Загреба. Состав сборной Израиля

С 13 по 15 сентября пройдет Гран-при Загреба по дзюдо. В нем примут участие 319 борцов из 40 стран.

Приводим состав сборной Израиля

Мужчины

Ариэль Шульман, Лиор Рафаилов (оба - весовая категория до 60 кг)

Эран Фикс, Гай гутман (оба - до 66 кг)

Йонатан Йелбаз (до 73 кг)

Ифтах Бадаш (до 81 кг)

Яэли Лави, Рой Сиван (оба до 90 кнг)

Иосиф Симин (до 100 кг)

Евгений Шмачилин (свыше 100 кг).

Женщины

Ярден Рааб (весовая категория до 52 кг)

Майя Леопольд, Роми Дори (обе - до 57 кг)

Инбаль Шемеш (до 63 кг)

Аделина Новицки, Майя Коган (обе - до 70 кг)

Ронни Галь (до 78 кг)

Юли Альма Мишинер (свыше 78 кг).