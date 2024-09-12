x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 13:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 13:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дзюдо. Гран-при Загреба. Состав сборной Израиля

время публикации: 12 сентября 2024 г., 12:32 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 12:32
Дзюдо. Гран-при Загреба. Состав сборной Израиля
AP Photo/Eugene Hoshiko

С 13 по 15 сентября пройдет Гран-при Загреба по дзюдо. В нем примут участие 319 борцов из 40 стран.

Приводим состав сборной Израиля

Мужчины

Ариэль Шульман, Лиор Рафаилов (оба - весовая категория до 60 кг)

Эран Фикс, Гай гутман (оба - до 66 кг)

Йонатан Йелбаз (до 73 кг)

Ифтах Бадаш (до 81 кг)

Яэли Лави, Рой Сиван (оба до 90 кнг)

Иосиф Симин (до 100 кг)

Евгений Шмачилин (свыше 100 кг).

Женщины

Ярден Рааб (весовая категория до 52 кг)

Майя Леопольд, Роми Дори (обе - до 57 кг)

Инбаль Шемеш (до 63 кг)

Аделина Новицки, Майя Коган (обе - до 70 кг)

Ронни Галь (до 78 кг)

Юли Альма Мишинер (свыше 78 кг).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2024

Чемпионат мира по пляжному самбо. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Марокко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2024

Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 августа 2024

Олимпиада. Дзюдо. Сборная Израиля проиграла французам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2024

Олимпиада Дзюдо. Чемпионом стал легендарный Тедди Ринер