Умер известный советский боксер
время публикации: 12 сентября 2024 г., 11:28 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 11:38
11 сентября на 68-м году жизни умер известный советский боксер Хорен Инджян, сообщают армянские СМИ.
Он выступал в супертяжелой весовой категории..
Хорен Инджян - чемпион СССР 1979 года, победитель молодежного чемпионата Европы 1976 года, серебряный призер Кубка мира 1979 года, бронзовый призер чемпионата Европы 1979 года, чемпион Седьмой спартакиады народов СССР.
С 1990 года он жил в США.
Хорен Инджян завершил карьеру в любительском боксе в 1983 году. В 1995-97 годах он провел 10 боев в профессиональном боксе.
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