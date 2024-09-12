11 сентября на 68-м году жизни умер известный советский боксер Хорен Инджян, сообщают армянские СМИ.

Он выступал в супертяжелой весовой категории..

Хорен Инджян - чемпион СССР 1979 года, победитель молодежного чемпионата Европы 1976 года, серебряный призер Кубка мира 1979 года, бронзовый призер чемпионата Европы 1979 года, чемпион Седьмой спартакиады народов СССР.

С 1990 года он жил в США.

Хорен Инджян завершил карьеру в любительском боксе в 1983 году. В 1995-97 годах он провел 10 боев в профессиональном боксе.