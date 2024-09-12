x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный советский боксер

время публикации: 12 сентября 2024 г., 11:28 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 11:38
Умер известный советский боксер
AP Photo/Mike Stewart

11 сентября на 68-м году жизни умер известный советский боксер Хорен Инджян, сообщают армянские СМИ.

Он выступал в супертяжелой весовой категории..

Хорен Инджян - чемпион СССР 1979 года, победитель молодежного чемпионата Европы 1976 года, серебряный призер Кубка мира 1979 года, бронзовый призер чемпионата Европы 1979 года, чемпион Седьмой спартакиады народов СССР.

С 1990 года он жил в США.

Хорен Инджян завершил карьеру в любительском боксе в 1983 году. В 1995-97 годах он провел 10 боев в профессиональном боксе.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2024

Умер бывший тренер сборной Египта
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

В Олимпийской деревне умер тренер сборной Самоа по боксу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2024

27-летний грузинский борец, чемпион мира, найден мертвым у себя дома
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2024

Умер четырехкратный чемпион СССР по боксу, участник олимпиады 1988 года