В Олимпийской деревне умер тренер сборной Самоа по боксу
время публикации: 27 июля 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 19:10
26 июля в олимпийской деревне в Париже умер тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика Фатупаито, сообщает Reuters со ссылкой на Международную боксерскую ассоциацию.
О причинах смерти не сообщается.
Единственный самоанский боксер, участник Парижской олимпиады, супертяжеловес Ато Плодзицки - Фоагали завтра проведет бой против бельгийца Виктора Шелстраэте.
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