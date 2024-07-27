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В Олимпийской деревне умер тренер сборной Самоа по боксу

время публикации: 27 июля 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 19:10
В Олимпийской деревне умер тренер сборной Самоа по боксу
AP Photo/Geoffroy Van der Hasselt

26 июля в олимпийской деревне в Париже умер тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика Фатупаито, сообщает Reuters со ссылкой на Международную боксерскую ассоциацию.

О причинах смерти не сообщается.

Единственный самоанский боксер, участник Парижской олимпиады, супертяжеловес Ато Плодзицки - Фоагали завтра проведет бой против бельгийца Виктора Шелстраэте.

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