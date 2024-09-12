Умер бывший тренер сборной Египта
время публикации: 12 сентября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 07:24
11 сентября на 58-м году жизни умер известный египетский футболист и тренер Эхаб Галаль, сообщает "Ахрам".
Причина смерти - инсульт.
Эхаб Галаль играл в обороне египетских клубов "Эль Щамс", "Исмаили" (обладатель Кубка Египта 1997 года), "Аль Масри", "Эль Кана".
Он тренировал различные египетские клубы и ливийский "Аль-Ахли" (Триполи).
В апреле-июне 2022 года Эхаб Галаль тренировал сборную Египта, которая провела под его руководством три матча.
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