Умер бывший тренер сборной Египта

11 сентября на 58-м году жизни умер известный египетский футболист и тренер Эхаб Галаль, сообщает "Ахрам".

Причина смерти - инсульт.

Эхаб Галаль играл в обороне египетских клубов "Эль Щамс", "Исмаили" (обладатель Кубка Египта 1997 года), "Аль Масри", "Эль Кана".

Он тренировал различные египетские клубы и ливийский "Аль-Ахли" (Триполи).

В апреле-июне 2022 года Эхаб Галаль тренировал сборную Египта, которая провела под его руководством три матча.