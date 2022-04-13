Монте-Карло. Новак Джокович сенсационно проиграл
Сильнейший теннисист мира Новак Джокович сенсационно проиграл в первом матче турнира серии Masters 1000, который проходит в Монте-Карло.
В матче второго круга серб проиграл 46-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидовичу-Фокина 3:6, 7:6, 1:6.
От матча первого круга Новак Джокович был освобожден.
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