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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 11:33

Монте-Карло. Новак Джокович сенсационно проиграл

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Алекандро Давидович-Фокина

Сильнейший теннисист мира Новак Джокович сенсационно проиграл в первом матче турнира серии Masters 1000, который проходит в Монте-Карло.

В матче второго круга серб проиграл 46-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидовичу-Фокина 3:6, 7:6, 1:6.

От матча первого круга Новак Джокович был освобожден.

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