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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 11:16

Бадминтон. Korea Masters. Израильтяне победили в первом раунде

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Миша Зильберман

В Кванджу, Южная Корея, начался турнир по бадминтону Korea Masters (серия Super 300).

Израильтянин Миша Зильберман в матче первого круга победил корейца Тай Бин Ю 18:21, 21:15, 21:14. Во втором круге он сыграет с призером чемпионата Европы финном Калле Кольйоненом.

Израильтянка Ксения Поликарпова победила Даниэлу Гонду (Индия) 21:15, 21:10. Во втором круге она встречается с кореянкой Се Юн Ли.

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