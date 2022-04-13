Бадминтон. Korea Masters. Израильтяне победили в первом раунде

Израильтянка Ксения Поликарпова победила Даниэлу Гонду (Индия) 21:15, 21:10. Во втором круге она встречается с кореянкой Се Юн Ли.

Израильтянин Миша Зильберман в матче первого круга победил корейца Тай Бин Ю 18:21, 21:15, 21:14. Во втором круге он сыграет с призером чемпионата Европы финном Калле Кольйоненом.

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