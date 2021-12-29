Умер известный хоккеист, рекордсмен "Спартака"

29 декабря на 84-м году жизни умер известный советский хоккеист Валерий Фоменков, сообщает официальный сайт московского "Спартака".

Валерий Фоменков - единственный хоккеист, который четыре раза становился чемпионом СССР в составе "Спартака" (трижды как игрок, один раз - как тренер).

В 480 матчах за "Спартак" он забросил 141 шайбу.

Также Валерий Фоменков выступал за команды "Крылья Советов" (Москва), "Дом офицеров" (Владимир), СКА МВО (Калинин).