Манор Соломон может продолжить карьеру в Англии
Вингер сборной Израиля и донецкого "Шахтера" Манор Соломон летом может перейти в лондонский "Фулхэм", сообщает Daily Mail
По данным издания, сумма трансфера 7 миллионов фунтов стерлингов.
Британские, украинские и итальянские СМИ сообщают: переговоры находятся "в продвинутой стадии".
Руководство "дачников" рассматривает израильского футболиста в качестве замены Фабио Карвальо, который перейдет в "Ливерпуль".
"Фулхэм" лидирует в Чемпионшипе, на 10 очков опережая "Борнмут", и с большой долей вероятности в следующем сезоне вернется в Премьер-лигу.
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