Манор Соломон может продолжить карьеру в Англии

Вингер сборной Израиля и донецкого "Шахтера" Манор Соломон летом может перейти в лондонский "Фулхэм", сообщает Daily Mail

По данным издания, сумма трансфера 7 миллионов фунтов стерлингов.

Британские, украинские и итальянские СМИ сообщают: переговоры находятся "в продвинутой стадии".

Руководство "дачников" рассматривает израильского футболиста в качестве замены Фабио Карвальо, который перейдет в "Ливерпуль".

"Фулхэм" лидирует в Чемпионшипе, на 10 очков опережая "Борнмут", и с большой долей вероятности в следующем сезоне вернется в Премьер-лигу.