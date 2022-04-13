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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 07:25

Манор Соломон может продолжить карьеру в Англии

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Манор Соломон может продолжить карьеру в Англии

Вингер сборной Израиля и донецкого "Шахтера" Манор Соломон летом может перейти в лондонский "Фулхэм", сообщает Daily Mail

По данным издания, сумма трансфера 7 миллионов фунтов стерлингов.

Британские, украинские и итальянские СМИ сообщают: переговоры находятся "в продвинутой стадии".


Руководство "дачников" рассматривает израильского футболиста в качестве замены Фабио Карвальо, который перейдет в "Ливерпуль".

"Фулхэм" лидирует в Чемпионшипе, на 10 очков опережая "Борнмут", и с большой долей вероятности в следующем сезоне вернется в Премьер-лигу.

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