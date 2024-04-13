Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки победили в многоборье

В Софии проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье победили израильтянки.

Сборная Израиля победила в групповом многоборье и в первом этапе, который проходил в Афинах.

Второе место заняли итальянки, третье болгарки.

Израильтянка Дарья Атаманова заняла третье место в индивидуальном многоборье.