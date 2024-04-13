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Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки победили в многоборье

время публикации: 13 апреля 2024 г., 22:23 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 22:23
Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки победили в многоборье
AP Photo/Ariel Schalit

В Софии проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье победили израильтянки.

Сборная Израиля победила в групповом многоборье и в первом этапе, который проходил в Афинах.

Второе место заняли итальянки, третье болгарки.

Израильтянка Дарья Атаманова заняла третье место в индивидуальном многоборье.

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