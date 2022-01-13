Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка в финал не вышла
В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева, установившая мировой рекорд (90.45).
На втором месте бельгийка Лоэна Хендрикс, на третьем - россиянка Александра Трусова.
Израильтянка Тейлор Моррис заняла 30-е место и в финал не попала.
Напомним, Тейлор - единственная представительница Израиля на чемпионате. Сборная Израиля снялась с турнира из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 января 2022
Фигурное катание. Камила Валиева установила мировой рекорд
Фигурное катание. Камила Валиева установила мировой рекорд
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 января 2022
Фигурное катание. Из-за коронавируса сборная Израиля не выступит на чемпионате Европы
Фигурное катание. Из-за коронавируса сборная Израиля не выступит на чемпионате Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 декабря 2021
Фигурное катание. Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии
Фигурное катание. Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии