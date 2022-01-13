Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка в финал не вышла

В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева, установившая мировой рекорд (90.45).

На втором месте бельгийка Лоэна Хендрикс, на третьем - россиянка Александра Трусова.

Израильтянка Тейлор Моррис заняла 30-е место и в финал не попала.

Напомним, Тейлор - единственная представительница Израиля на чемпионате. Сборная Израиля снялась с турнира из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.