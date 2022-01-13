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NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 20:49

Чемпионат Европы по гандболу. Россияне победили литовцев, украинцы проиграли сербам

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне победили литовцев, украинцы проиграли сербам

Сегодня в Венгрии и Словакии стартовал чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели сборную Литвы 29:27.

Россия - Литва 29:27

Сербия - Украина 31:23

Словения - Северная Македония 27:25

Испания - Чехия 28:26


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