Чемпионат Европы по гандболу. Россияне победили литовцев, украинцы проиграли сербам
Сегодня в Венгрии и Словакии стартовал чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели сборную Литвы 29:27.
Россия - Литва 29:27
Сербия - Украина 31:23
Словения - Северная Македония 27:25
Испания - Чехия 28:26
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 декабря 2021
Чемпионат мира по гандболу. Датчанки завоевали бронзовые медали
Чемпионат мира по гандболу. Датчанки завоевали бронзовые медали
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2021
Женский чемпионат мира по гандболу. В финале сыграют сборные Франции и Норвегии
Женский чемпионат мира по гандболу. В финале сыграют сборные Франции и Норвегии