Первый разгром Кубка африканских наций. Дубли Токо Экамби и Абубакара

В матчах первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, команды побеждали с разницей в один мяч. Второй тур начался с разгрома. Камерунцы уверенно победили сборную Эфиопии 4:1.

Камерун: Онана, Толо (Ойонго, 79), Нгаде-Нгаджюи, Кастеллетто, Муми Нгамале (Нжи, 70), Шупо-Мотинг (Леа Силики, 56), Онгла, Замбо Ангисса, Фай, Абубакар (Баокен, 79), Токо Экамби (Ганаго, 70)

Эфиопия: Шанко, Юсеф (Решид, 80), Дебебе, Тамене, Хамид, Дагначев (Соломон, 46), Йоханнес, Мохаммед (Мелаю, 72), Хотесса (Гугеса, 73), Насир, Гебремихаэль (Кебеде, 84)

"Неукротимые львы" были явным фаворитом. В сенсацию от сборной Эфиопии никто не верил.

Но начало матча получилось неожиданным. На четвертой минуте Дава Хотесса (Адама Сити) опередил защитника и послал мяч в сетку 0:1. "Неукротимые львы" и в первой встрече пропустили первыми.

На 8-й минуте бывший игрок бухарестского "Динамо" Коллинз Фай (Стандард, Льеж) навесил на дальнюю штангу. Карл Токо Экамби (Лион) ударом головой сравнял счет 1:1. На 53-й минуте Фай навесил. Бывший форвард "Порту" Винсент Абубакар (Аль-Насср, Саудовская Аравия), забивший два гола в первом матче, пробил головой 2:1. Через 2 минуты Николас Муми Нгамалеу (Янг Бойз, Швейцария) ворвался в штрафную и направил мяч во вратарскую. Абубакар оформил дубль 3:1.

На 67-й минуте Токо Экамби на замахе убрал двух защитников, а затем отправил мяч в ближний угол 4:1.