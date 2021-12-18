Женский чемпионат мира по гандболу. В финале сыграют сборные Франции и Норвегии
В финале женского чемпионата мира, который проходит в Испании, встретятся сборные Франции и Норвегии.
Француженки одолели сборную Дании 23:22.
Норвежки победили испанок 27:21.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
Первыми полуфиналистками чемпионата мира по гандболу стали датчанки и испанки
Первыми полуфиналистками чемпионата мира по гандболу стали датчанки и испанки
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 декабря 2021
Россиянки победили сборную Черногории. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
Россиянки победили сборную Черногории. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу