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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 09:30

Женский чемпионат мира по гандболу. В финале сыграют сборные Франции и Норвегии

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Норвежки победили испанок 27:21

В финале женского чемпионата мира, который проходит в Испании, встретятся сборные Франции и Норвегии.

Француженки одолели сборную Дании 23:22.

Норвежки победили испанок 27:21.

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