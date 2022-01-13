Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 09:39

Умер известный российский футболист

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер известный российский футболист

12 января на 54-м году жизни умер известный футболист Валерий Горбач, сообщает официальный сайт клуба "Факел" (Воронеж).

Причина смерти - сердечный приступ.

Защитник выступал за команды "Зарафшан" (Навои, Узбекистан), "Нуравшон" (Бухара), "Факел" (Воронеж) и "Локомотив" (Лиски).

В 1997 году Валерий Горбач сыграл один матч за сборную Таджикистана. В отборочном матче чемпионата мира 1998 года сборная Таджикистана разгромила сборную Туркменистана 5:0.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
В ДТП погиб призер Лондонской олимпиады
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
В США умер советский пловец, призер Московской олимпиады
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Погиб защитник сборной Турции
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 января 2022
На 38-м году жизни умер бывший вратарь "Анжи"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:48 "Челси" победил в дерби и вышел в финал кубка английской лини
09:39 Умер известный российский футболист
08:54 Суперкубок Италии. "Интер" победил "Ювентус" благодаря голу на последних секундах дополнительного времени
08:11 Евролига. ЦСКА разгромил "Панатинаикос"
23:55 Суперкубок Испании. "Реал" победил "Барселону" в дополнительное время
23:32 Великолепный гол Граделя. Сборная Кот д`Ивуар победила команду Экваториальной Гвинеи
21:26 Путаница с гимном. Гамбийцы победили сборную Мавритании
20:54 Дор Перец вышел на замену. "Аталанта" победила "Венецию"
18:28 Из-за коронавируса приостановлен регулярный чемпионат КХЛ
18:08 Сенсация в "орлиной битве". Тунисцы проиграли сборной Мали
Загрузка...