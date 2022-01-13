Умер известный российский футболист
12 января на 54-м году жизни умер известный футболист Валерий Горбач, сообщает официальный сайт клуба "Факел" (Воронеж).
Причина смерти - сердечный приступ.
Защитник выступал за команды "Зарафшан" (Навои, Узбекистан), "Нуравшон" (Бухара), "Факел" (Воронеж) и "Локомотив" (Лиски).
В 1997 году Валерий Горбач сыграл один матч за сборную Таджикистана. В отборочном матче чемпионата мира 1998 года сборная Таджикистана разгромила сборную Туркменистана 5:0.
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