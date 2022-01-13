Суперкубок Италии. "Интер" победил "Ювентус" благодаря голу на последних секундах дополнительного времени

Обладателем Суперкубка Италии стал миланский "Интер", победивший в дополнительное время "Ювентус" 2:1.

"Интер": Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 89), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Брозович, Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 75), Перишич (Димарко, 100)

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Кьеллини, Алекс Сандру, Ругани, Маккенни, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 91), Мората (Кин, 88), Бернардески (Артур, 79), Кулушевски (Дибала, 74)

"Интер" начал матч мощно. Но Джеко и другие игроки ударной группы своими шансами не воспользовались.

"Ю,вентус" опасно атаковал нечасто, но сумел открыть счет. Миланцы отыгрались через 10 минут.

Во втором тайме у "Интера" было преимущество, а в концовке встречи команды стали играть осторожно. В дополнительное время соперники создали по одному опасному моменту. Уже все готовились к серии пенальти, когда Алексис Санчес забил гол.

На 25-й минуте Мората навесил. Маккенни головой отправил мяч в сетку 0:1.

На 35-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти 1:1.

В начале второго тайма два голевых момента упустил Бернардески. Оба раза форвард "Ювентуса" пробил мимо цели.

На 60-й минуте Дюмфрис пробил головой. От руки вратаря мяч попал в штангу. На первой минуте, добавленной к дополнительному времени, был забит победный гол. Димарко навесил. Дармиан сбросил мяч. Алексис Санчес отправил мяч в сетку 2:1.