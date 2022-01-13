Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 08:54

Суперкубок Италии. "Интер" победил "Ювентус" благодаря голу на последних секундах дополнительного времени

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Победный гол Алексиса Санчеса

Обладателем Суперкубка Италии стал миланский "Интер", победивший в дополнительное время "Ювентус" 2:1.

"Интер": Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 89), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Брозович, Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 75), Перишич (Димарко, 100)

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Кьеллини, Алекс Сандру, Ругани, Маккенни, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 91), Мората (Кин, 88), Бернардески (Артур, 79), Кулушевски (Дибала, 74)

"Интер" начал матч мощно. Но Джеко и другие игроки ударной группы своими шансами не воспользовались.


"Ю,вентус" опасно атаковал нечасто, но сумел открыть счет. Миланцы отыгрались через 10 минут.

Во втором тайме у "Интера" было преимущество, а в концовке встречи команды стали играть осторожно. В дополнительное время соперники создали по одному опасному моменту. Уже все готовились к серии пенальти, когда Алексис Санчес забил гол.

На 25-й минуте Мората навесил. Маккенни головой отправил мяч в сетку 0:1.

На 35-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти 1:1.

В начале второго тайма два голевых момента упустил Бернардески. Оба раза форвард "Ювентуса" пробил мимо цели.

На 60-й минуте Дюмфрис пробил головой. От руки вратаря мяч попал в штангу. На первой минуте, добавленной к дополнительному времени, был забит победный гол. Димарко навесил. Дармиан сбросил мяч. Алексис Санчес отправил мяч в сетку 2:1.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Суперкубок Испании. "Реал" победил "Барселону" в дополнительное время
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Великолепный гол Граделя. Сборная Кот д`Ивуар победила команду Экваториальной Гвинеи
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Путаница с гимном. Гамбийцы победили сборную Мавритании
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Дор Перец вышел на замену. "Аталанта" победила "Венецию"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:48 "Челси" победил в дерби и вышел в финал кубка английской лини
09:39 Умер известный российский футболист
08:54 Суперкубок Италии. "Интер" победил "Ювентус" благодаря голу на последних секундах дополнительного времени
08:11 Евролига. ЦСКА разгромил "Панатинаикос"
23:55 Суперкубок Испании. "Реал" победил "Барселону" в дополнительное время
23:32 Великолепный гол Граделя. Сборная Кот д`Ивуар победила команду Экваториальной Гвинеи
21:26 Путаница с гимном. Гамбийцы победили сборную Мавритании
20:54 Дор Перец вышел на замену. "Аталанта" победила "Венецию"
18:28 Из-за коронавируса приостановлен регулярный чемпионат КХЛ
18:08 Сенсация в "орлиной битве". Тунисцы проиграли сборной Мали
Загрузка...