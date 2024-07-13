Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили чехов
время публикации: 13 июля 2024 г., 16:55 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 16:57
Сегодня в Польше стартовал молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).
В стартовом матче турнира израильтяне победили чехов 82:74.
В группе В также играют сборные Германии и Италии.
После 10 минут 24:17, 20 - 50:33, 30 - 65:56.
У победителей 16 очков набрал Эяль Арель, 15 + Арон Михаэли (+ 8 подборов).
Самые результативные игроки матча баскетболисты сборной Чехии Милан Странель (21) и Якуб Некаш (18 + 10 подборов).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2024