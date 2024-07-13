Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили чехов

Сегодня в Польше стартовал молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

В стартовом матче турнира израильтяне победили чехов 82:74.

В группе В также играют сборные Германии и Италии.

После 10 минут 24:17, 20 - 50:33, 30 - 65:56.

У победителей 16 очков набрал Эяль Арель, 15 + Арон Михаэли (+ 8 подборов).

Самые результативные игроки матча баскетболисты сборной Чехии Милан Странель (21) и Якуб Некаш (18 + 10 подборов).