x
13 июля 2024
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июля 2024
|
13 июля 2024
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евро 2024. Список разочарований. Британская версия

время публикации: 13 июля 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 08:38
Евро 2024. Список разочарований. Британская версия
AP Photo/Hassan Ammar

Британский портал GiveMeSport опубликовал список футболистов, разочаровавших болельщиков во время матчей чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

1. Кришиану Роналду (Португалия)

2. Килиан Мбаппе (Франция)

3. Ромелу Лукаку (Бельгия)

4. Антуан Гризманн (Франция)

5. Мануэль Нойер (Германия)

6. Жоржиньо (Италия)

7. Александр Митрович (Сербия)

8. Андрей Лунин (Украина)

9. Трент Александр-Арнольд (Англия)

10. Йошко Гвардиол (Хорватия)

11. Жереми Доку (Бельгия)

12. Гарри Кейн (Англия)

13. Вирджил ван Дейк (Нидерланды).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2024

Евро 2024. Выдающийся победный гол англичан
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2024

Футбол. ФИФА и УЕФА могут наказать Италию из-за вмешательства политиков в дела спорта
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2024

Футбол. Юрген Клопп отказался возглавить сборную США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2024

Умер известный футболист, участник чемпионата мира