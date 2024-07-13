Евро 2024. Список разочарований. Британская версия

Британский портал GiveMeSport опубликовал список футболистов, разочаровавших болельщиков во время матчей чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

1. Кришиану Роналду (Португалия)

2. Килиан Мбаппе (Франция)

3. Ромелу Лукаку (Бельгия)

4. Антуан Гризманн (Франция)

5. Мануэль Нойер (Германия)

6. Жоржиньо (Италия)

7. Александр Митрович (Сербия)

8. Андрей Лунин (Украина)

9. Трент Александр-Арнольд (Англия)

10. Йошко Гвардиол (Хорватия)

11. Жереми Доку (Бельгия)

12. Гарри Кейн (Англия)

13. Вирджил ван Дейк (Нидерланды).