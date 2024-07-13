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Спорт

Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в полуфинале Уимблдона

время публикации: 13 июля 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 09:40
Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в полуфинале Уимблдона
AP Photo/Alessandra Tarantino

В финале Уимблдона (теннис на колясках) встретятся голландцы Сэм Шредер (первый номер мирового рейтинга) и Нильс Винк (второй номер мирового рейтинга).

Нильс Винк в полуфинале победил израильтянина Гая Сасона 7:5, 7:5.

Сэм Шредер разгромил британца Энди Лапторна 6:1, 6:0.

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