Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в полуфинале Уимблдона
время публикации: 13 июля 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 09:40
В финале Уимблдона (теннис на колясках) встретятся голландцы Сэм Шредер (первый номер мирового рейтинга) и Нильс Винк (второй номер мирового рейтинга).
Нильс Винк в полуфинале победил израильтянина Гая Сасона 7:5, 7:5.
Сэм Шредер разгромил британца Энди Лапторна 6:1, 6:0.
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