Чемпионат Европы по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
время публикации: 13 июня 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 07:18
В Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильтянки Шелли Бобрицки и Ариэль Насси (синхронное плавание) завоевали бронзовую медаль
Они заняли третье место в произвольной программе.
Результат 245.6105 балла.
Чемпионками стали голландки Брегье де Брувер и Ноортье де Брувер (264.6584).
На втором месте британки Кэйт Шортман и Изабель Торп (261.0313).
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