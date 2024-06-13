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Чемпионат Европы по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль

время публикации: 13 июня 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 07:18
Чемпионат Европы по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Darko Bandic

В Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильтянки Шелли Бобрицки и Ариэль Насси (синхронное плавание) завоевали бронзовую медаль

Они заняли третье место в произвольной программе.

Результат 245.6105 балла.

Чемпионками стали голландки Брегье де Брувер и Ноортье де Брувер (264.6584).

На втором месте британки Кэйт Шортман и Изабель Торп (261.0313).

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