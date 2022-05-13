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NEWSru.co.il :: Спорт13 мая 2022 г., 13:50

Юниорский женский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют немки и испанки

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Юниорский женский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют немки и испанки

В Боснии и Герцеговине проходит юниорский женский чемпионат Европы по футболу (спортсменки до 17 лет). В финале, который состоится 15 мая, встретятся сборные Германии и Испании.

В полуфинале немки победили сборную Франции 1:0.

Испанки разгромили голландок 3:0.

Матч за третье место состоится в Зенице, финал - в Сараево.


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