Юниорский женский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют немки и испанки

В Боснии и Герцеговине проходит юниорский женский чемпионат Европы по футболу (спортсменки до 17 лет). В финале, который состоится 15 мая, встретятся сборные Германии и Испании.

В полуфинале немки победили сборную Франции 1:0.

Испанки разгромили голландок 3:0.

Матч за третье место состоится в Зенице, финал - в Сараево.