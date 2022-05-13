Роберт Левандовски сообщил "Баварии", что не хочет продлевать контракт
Польский форвард Роберт Левандовски сообщил руководству "Баварии", что не хочет продлевать контракт, который заканчивается летом 2023 года, сообщает Sky Sports.
Нападающий хочет перейти в "Барселону" этим летом.
Каталонцы предлагают главной ударной силе "Баварии" двухлетний контракт.
Роберт Левандовски в этом сезоне в 45 матчах за "Баварию" забил 49 голов.
Он выступает за мюнхенский клуб с 2014 года.
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