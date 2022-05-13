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NEWSru.co.il :: Спорт13 мая 2022 г., 06:24

Битва за Лигу чемпионов. "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал"

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Битва за Лигу чемпионов. "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал"

В перенесенном матче 22-го тура чемпионата Англии встречались лондонские клубы, ведущие борьбу за четвертое место и последнюю путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне. "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" 3:0.

Положение лидеров за два тура до финиша. "Манчестер Сити" 89 очков, "Ливерпуль" 86, "Челси" 70, "Арсенал" 66, "Тоттенхэм" 65, "Манчестер Юнайтед" 58, "Вест Хэм" 55.

В случае победы "Арсенал" гарантировал бы себе участие в Лиге чемпионов, а "Тоттенхэму" пришлось бы довольствоваться еврокубковым турниров рангом пониже.


Первые два мяча забил Харри Кейн. Довел счет до крупного Сон Хын Мин.

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