Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Лидирует Илья Малинин, израильтянин Лев Винокур вышел в финал

В Таллинне начался юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует американец Илья Малинин, набравший 88.99 балла.

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