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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 20:04

Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Лидирует Илья Малинин, израильтянин Лев Винокур вышел в финал

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Илья Малинин

В Таллинне начался юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует американец Илья Малинин, набравший 88.99 балла.

На втором месте канадец Уэсли Чу (81.59), на третьем - Михаил Селевко (Эстония) (81.26).

Израильтянин Лев Винокур занимает 13-е место (67.20).

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