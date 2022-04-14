Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Лидирует Илья Малинин, израильтянин Лев Винокур вышел в финал
В Таллинне начался юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует американец Илья Малинин, набравший 88.99 балла.
На втором месте канадец Уэсли Чу (81.59), на третьем - Михаил Селевко (Эстония) (81.26).
Израильтянин Лев Винокур занимает 13-е место (67.20).
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