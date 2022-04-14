Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли сборной Литвы и заняли второе место в группе

В поединке за первое место израильтянки проиграли сборной Литвы 0:3. Литовки все матчи выиграли с одинаковым счетом 3:0 и заняли первое место. Израильтянки на втором.

В Финляндии проходит зональный турнир Европа-Африка (группа 2В) Кубка Билли Джин Кинг. В нем участвуют сборные Литвы, Израиля, Люксембурга и Финляндии.

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