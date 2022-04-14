Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли сборной Литвы и заняли второе место в группе
В Финляндии проходит зональный турнир Европа-Африка (группа 2В) Кубка Билли Джин Кинг. В нем участвуют сборные Литвы, Израиля, Люксембурга и Финляндии.
В поединке за первое место израильтянки проиграли сборной Литвы 0:3. Литовки все матчи выиграли с одинаковым счетом 3:0 и заняли первое место. Израильтянки на втором.
Николь Хирин проиграла Андре Ликосюте 1:6, 7:6, 6:7.
Лина Глушко уступила Юстине Микульските 6:7, 0:6.
Лина Глушко и Шавит Кимчи проиграли Клаудии Рубелите и Патриции Паукстите 6:6, 6:2, 1:6.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Бадминтон. Израильтянин Миша Зильберман вышел в четвертьфинал Korea Masters
Бадминтон. Израильтянин Миша Зильберман вышел в четвертьфинал Korea Masters
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Люксембурга
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Люксембурга