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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 19:52

Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли сборной Литвы и заняли второе место в группе

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В Финляндии проходит зональный турнир Европа-Африка (группа 2В) Кубка Билли Джин Кинг. В нем участвуют сборные Литвы, Израиля, Люксембурга и Финляндии.

В поединке за первое место израильтянки проиграли сборной Литвы 0:3. Литовки все матчи выиграли с одинаковым счетом 3:0 и заняли первое место. Израильтянки на втором.

Николь Хирин проиграла Андре Ликосюте 1:6, 7:6, 6:7.


Лина Глушко уступила Юстине Микульските 6:7, 0:6.

Лина Глушко и Шавит Кимчи проиграли Клаудии Рубелите и Патриции Паукстите 6:6, 6:2, 1:6.

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Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Люксембурга

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