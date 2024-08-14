Бейсбол. Израильтяне выиграли квалификацию молодежного чемпионата Европы

В Цюрихе завершился квалификационный турнир молодежного чемпионата Европы по бейсболу (игроки до 23 лет).

Победителем стала сборная Израиля, завоевавшая право сыграть на чемпионате Европы.

В турнире принимали участие сборные Швейцарии, Литвы, Польши, Бельгии.

В финале израильтяне обыграли швейцарцев 5:0. Самым ценным игроком турнира признан израильтянин Зев Мур.

Чемпионат Европы пройдет в Требиче, Чехия в 2025 году.