Бейсбол. Израильтяне выиграли квалификацию молодежного чемпионата Европы
время публикации: 14 августа 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 07:24
В Цюрихе завершился квалификационный турнир молодежного чемпионата Европы по бейсболу (игроки до 23 лет).
Победителем стала сборная Израиля, завоевавшая право сыграть на чемпионате Европы.
В турнире принимали участие сборные Швейцарии, Литвы, Польши, Бельгии.
В финале израильтяне обыграли швейцарцев 5:0. Самым ценным игроком турнира признан израильтянин Зев Мур.
Чемпионат Европы пройдет в Требиче, Чехия в 2025 году.
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