Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу
В Венгрии и Словакии стартовал чемпионат Европы по гандболу. Финалист прошлого первенства сборная Хорватии проиграл французам 22:27.
Хорватия - Франция 22:27
Дания - Черногория 30:21
Венгрия - Нидерланды 28:31
Норвегия - Словакия 35:25
Швеция - Босния и Герцеговина 30:18
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