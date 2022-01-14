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NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 09:57

Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу

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Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу

В Венгрии и Словакии стартовал чемпионат Европы по гандболу. Финалист прошлого первенства сборная Хорватии проиграл французам 22:27.

Хорватия - Франция 22:27

Дания - Черногория 30:21

Венгрия - Нидерланды 28:31

Норвегия - Словакия 35:25


Швеция - Босния и Герцеговина 30:18

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