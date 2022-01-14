Несмотря на решение суда, власти Австралии собираются депортировать Новака Джоковича

Власти Австралии аннулировали въездную визу Новака Джоковича и собираются депортировать теннисиста и не позволить ему сыграть на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Fox Sports.

Министр иммиграции Алекс Хоук воспользовался своими полномочиями и во второй раз отменил визу сербского теннисиста.

Новаку Джоковичу грозит трехлетний запрет на въезд в Австралию, хотя министр может отменить эту меру.

Напомним, власти Австралии не впустили сильнейшего теннисиста мира на основании того, что его команда неправильно оформила визу.

Новак Джокович получил медицинское исключение (он переболел в декабре коронавирусом) и гарантии Федерации тенниса Австралии и властей штата Виктория. А федеральные власти не сочли это достаточным.

Новак Джокович выиграл дело в суде, который отменил депортацию теннисиста.