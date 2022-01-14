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NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 09:40

Несмотря на решение суда, власти Австралии собираются депортировать Новака Джоковича

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Несмотря на решение суда, власти Австралии собираются депортировать Новака Джоковича

Власти Австралии аннулировали въездную визу Новака Джоковича и собираются депортировать теннисиста и не позволить ему сыграть на Открытом чемпионате Австралии, сообщает Fox Sports.

Министр иммиграции Алекс Хоук воспользовался своими полномочиями и во второй раз отменил визу сербского теннисиста.


Новаку Джоковичу грозит трехлетний запрет на въезд в Австралию, хотя министр может отменить эту меру.

Напомним, власти Австралии не впустили сильнейшего теннисиста мира на основании того, что его команда неправильно оформила визу.

Новак Джокович получил медицинское исключение (он переболел в декабре коронавирусом) и гарантии Федерации тенниса Австралии и властей штата Виктория. А федеральные власти не сочли это достаточным.

Новак Джокович выиграл дело в суде, который отменил депортацию теннисиста.

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