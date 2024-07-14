Футбол. По соображениям безопасности Брюссель отказался принимать матч Бельгия - Израиль
время публикации: 14 июля 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 14:29
Власти Брюсселя, опасаясь беспорядков и массовых акций протеста из-за "ситуации в Газе", отказались принять матч Лиги наций УЕФА Бельгия - Израиль, сообщает EuroNews.
Власти обсуждали ситуацию с представителями федерального правительства, полиции и Федерации футбола Бельгии.
По данным бельгийских СМИ, игра может пройти за пределами Бельгии. Наиболее вероятным местом проведения матча называют Будапешт.
В одной группе со сборными Бельгии и Израиля играют команды Франции и Италии.
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