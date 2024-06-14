Волейбол. В финале Серебряной лиги израильтяне победили австрийцев

В финальном матче Серебряной лиги сборная Израиля по волейболу победила австрийцев 3:2.

Израильтяне проигрывали 0:2, но сумели добыть победу и путевку в Золотую лигу.

Счет по партиям: 22:25, 25:27, 25:19, 29:27, 16:14.

В матчах группового этапа сборная Израиля одержала шесть побед, в том чсиле две над сборной Австрии, которая заняла второе место.