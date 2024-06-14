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Волейбол. В финале Серебряной лиги израильтяне победили австрийцев

время публикации: 14 июня 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 08:34
Волейбол. В финале Серебряной лиги израильтяне победили австрийцев
AP Photo/Bruna Prado

В финальном матче Серебряной лиги сборная Израиля по волейболу победила австрийцев 3:2.

Израильтяне проигрывали 0:2, но сумели добыть победу и путевку в Золотую лигу.

Счет по партиям: 22:25, 25:27, 25:19, 29:27, 16:14.

В матчах группового этапа сборная Израиля одержала шесть побед, в том чсиле две над сборной Австрии, которая заняла второе место.

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