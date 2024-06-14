Волейбол. В финале Серебряной лиги израильтяне победили австрийцев
время публикации: 14 июня 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 08:34
В финальном матче Серебряной лиги сборная Израиля по волейболу победила австрийцев 3:2.
Израильтяне проигрывали 0:2, но сумели добыть победу и путевку в Золотую лигу.
Счет по партиям: 22:25, 25:27, 25:19, 29:27, 16:14.
В матчах группового этапа сборная Израиля одержала шесть побед, в том чсиле две над сборной Австрии, которая заняла второе место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 апреля 2024