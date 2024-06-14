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Гребля на каноэ. Израильтянин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы

время публикации: 14 июня 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 18:34
Гребля на каноэ. Израильтянин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы
AP Photo/Alexander Turnbull

В Шегеде, Венгрия, проходит чемпионат Европы по спринту на каноэ. Израильский паралимпиец Рон Алеви завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров.

Победил испанец Хуан Валье.

На втором месте поляк Матеуш Сурвило.

Украинец Андрей Сывых финишировал четвертым.

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