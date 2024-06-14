Синхронное плавание. Израильтянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы
время публикации: 14 июня 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 15:03
В Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильский дуэт Шелли Бобрицки и Ариэль Наси (синхронное плавание) завоевал две бронзовые медали.
Несколько дней назад Шелли и Ариэль завоевали медаль в произвольной программе, сегодня - в технической.
В произвольной и технической программах пьедестал выглядел одинаково.
Золотые медали завоевали голландки Брегье и Ноортье де Брювер. Серебряные - британки Кэйт Шортман и Изабель Торп.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 апреля 2024