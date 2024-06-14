Синхронное плавание. Израильтянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы

В Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильский дуэт Шелли Бобрицки и Ариэль Наси (синхронное плавание) завоевал две бронзовые медали.

Несколько дней назад Шелли и Ариэль завоевали медаль в произвольной программе, сегодня - в технической.

В произвольной и технической программах пьедестал выглядел одинаково.

Золотые медали завоевали голландки Брегье и Ноортье де Брювер. Серебряные - британки Кэйт Шортман и Изабель Торп.