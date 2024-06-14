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Синхронное плавание. Израильтянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы

время публикации: 14 июня 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 15:03
Синхронное плавание. Израильтянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы
AP Photo/Darko Bandic

В Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильский дуэт Шелли Бобрицки и Ариэль Наси (синхронное плавание) завоевал две бронзовые медали.

Несколько дней назад Шелли и Ариэль завоевали медаль в произвольной программе, сегодня - в технической.

В произвольной и технической программах пьедестал выглядел одинаково.

Золотые медали завоевали голландки Брегье и Ноортье де Брювер. Серебряные - британки Кэйт Шортман и Изабель Торп.

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