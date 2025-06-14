Дэвид Бекхэм удостоился рыцарского титула
время публикации: 14 июня 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 09:22
Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание и стал сэром, сообщает официальный сайт правительства Великобритании.
Дэвид Бекхэм выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал" (Мадрид). "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ.
Он шестикратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов 1999 года в составе "Манчестер Юнайтед", чемпион Испании 2007 года в составе "Реала", чемпион Франции 2013 года в составе ПСЖ.
Дэвид Бекхэм - президент и совладелец клуба "Интер Майами".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025