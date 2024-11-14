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Теннис. Легендарный Диего Форлан проиграл в дебютном матче

время публикации: 14 ноября 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 09:49
Теннис. Легендарный Диего Форлан проиграл в дебютном матче
AP Photo/Matilde Campodonico

Матч первого тура парного разряда турнира серии "Челленджер", который проходит в Монтевидео, привлек повышенное внимание.

В профессиональном теннисе дебютировал 45-летний бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан.

Ое в паре с аргентинцем Федерико Кориа был разгромлен боливийцами Борисом Ариасом и Федерико Себальосом 1:6, 2:6.

Матч продолжался 49 минут.

Диего Форлан - чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед", обладатель Кубка УЕФА в составе мадридского "Атлетико", победитель Кубка Америки 2011 года, участник трех чемпионатов мира.

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