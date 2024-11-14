Теннис. Легендарный Диего Форлан проиграл в дебютном матче

Матч первого тура парного разряда турнира серии "Челленджер", который проходит в Монтевидео, привлек повышенное внимание.

В профессиональном теннисе дебютировал 45-летний бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан.

Ое в паре с аргентинцем Федерико Кориа был разгромлен боливийцами Борисом Ариасом и Федерико Себальосом 1:6, 2:6.

Матч продолжался 49 минут.

Диего Форлан - чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед", обладатель Кубка УЕФА в составе мадридского "Атлетико", победитель Кубка Америки 2011 года, участник трех чемпионатов мира.