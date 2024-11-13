11 ноября в больнице в Кито умер 22-летний футболист сборной Эквадора Марко Ангуло, сообщают венесуэльские и американские СМИ.

7 октября он попал в ДТП, в котором получил тяжелые травмы. Футболист находился в больнице. Он был введен в состояние искусственной комы.

Опорный полузащитник бы игроком клуба "Цинциннати". В этом сезоне он на правах аренды выступал за ЛДУ (Кито).

В 2022-24 годах Марко Ангуло провел два матча за сборную Эквадора.