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Умер 22-летний футболист сборной Эквадора

время публикации: 13 ноября 2024 г., 11:52 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 11:58
Умер 22-летний футболист сборной Эквадора
AP Photo/Jeff Dean

11 ноября в больнице в Кито умер 22-летний футболист сборной Эквадора Марко Ангуло, сообщают венесуэльские и американские СМИ.

7 октября он попал в ДТП, в котором получил тяжелые травмы. Футболист находился в больнице. Он был введен в состояние искусственной комы.

Опорный полузащитник бы игроком клуба "Цинциннати". В этом сезоне он на правах аренды выступал за ЛДУ (Кито).

В 2022-24 годах Марко Ангуло провел два матча за сборную Эквадора.

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