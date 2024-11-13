Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне разгромили сборную Албании
время публикации: 13 ноября 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 17:38
В первом матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет) израильтяне разгромили сборную Албании 6:0.
Матч проходил в Эльбасане Албания.
Два мяча забил Лиран Хазан (Маккаби, Петах-Тиква).
По разу отличились Карем Зоаби (Рио Аве, Португалия), Ияд Халайли (Маккаби, Хайфа), Идо Оли (Маккаби, Тель-Авив), Рои Магор (Маккаби, Тель-Авив).
В параллельном матче этой группы датчане разгромили сборную Северной Ирландии 4:0.
В следующий отборочный раунд выходят команды, занявшие первые два места в группах.
Финальная часть турнира состоится в 2025 году в Румынии.
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