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Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне разгромили сборную Албании

время публикации: 13 ноября 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 17:38
Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне разгромили сборную Албании
AP Photo/Matthias Schrader

В первом матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет) израильтяне разгромили сборную Албании 6:0.

Матч проходил в Эльбасане Албания.

Два мяча забил Лиран Хазан (Маккаби, Петах-Тиква).

По разу отличились Карем Зоаби (Рио Аве, Португалия), Ияд Халайли (Маккаби, Хайфа), Идо Оли (Маккаби, Тель-Авив), Рои Магор (Маккаби, Тель-Авив).

В параллельном матче этой группы датчане разгромили сборную Северной Ирландии 4:0.

В следующий отборочный раунд выходят команды, занявшие первые два места в группах.

Финальная часть турнира состоится в 2025 году в Румынии.

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