Евролига. "Барселона" победила в Белграде. Во время матча едва не умер болельщик
время публикации: 14 ноября 2024 г., 11:37 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 11:37
Завершился девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Барселона" и "Фенербахче", одержавшие по 7 побед.
Партизан (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 79:87
"Партизан" выиграл в этом матче три четверти.
"Барселона" выиграла вторую четверть 30:12.
Во время матча едва не умер пожилой болельщик. Медики его реанимировали. Пострадавший был отправлен в больницу, сообщают сербские СМИ.
Париж (Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 83:77
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