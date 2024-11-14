Евролига. "Барселона" победила в Белграде. Во время матча едва не умер болельщик

Завершился девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Барселона" и "Фенербахче", одержавшие по 7 побед.

Партизан (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 79:87

"Партизан" выиграл в этом матче три четверти.

"Барселона" выиграла вторую четверть 30:12.

Во время матча едва не умер пожилой болельщик. Медики его реанимировали. Пострадавший был отправлен в больницу, сообщают сербские СМИ.

Париж (Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 83:77