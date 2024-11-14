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Спорт

Евролига. "Барселона" победила в Белграде. Во время матча едва не умер болельщик

время публикации: 14 ноября 2024 г., 11:37 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 11:37
Евролига. "Барселона" победила в Белграде. Во время матча едва не умер болельщик
AP Photo/Morry Gash

Завершился девятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Барселона" и "Фенербахче", одержавшие по 7 побед.

Партизан (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 79:87

"Партизан" выиграл в этом матче три четверти.

"Барселона" выиграла вторую четверть 30:12.

Во время матча едва не умер пожилой болельщик. Медики его реанимировали. Пострадавший был отправлен в больницу, сообщают сербские СМИ.

Париж (Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 83:77

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