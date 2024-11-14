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НБА. Дени Авдия набрал 7 очков. "Портленд" победил "Миннесоту"

время публикации: 14 ноября 2024 г., 07:39 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 07:39
"Портленд" победил "Миннесоту"
AP Photo/Craig Mitchelldyer

В матчах регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" дважды подряд обыграл "Миннесоту Тимбервулвз". Сегодня "Портленд" победил 106:98.

Это пятая победа "Трэйл Блэйзерс" в сезоне.

Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия набрал 7 очков, сделал 6 подборов.

Первую четверть выиграли "волки" 33:23.

Первая половина матча завершилась вничью 48:48. После 36 минут ничья 76:76.

Самый результативный игрок "Портленда" Шедон Шарп (33 + 6 подборов).

Форвард "Миннесоты" Джулиус Рэндл сделал "дабл-дабл" (20 + 10 подборов).

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НБА. Дени Авдия набрал 17 очков. "Портленд" победил "Миннесоту"