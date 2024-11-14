НБА. Дени Авдия набрал 7 очков. "Портленд" победил "Миннесоту"
время публикации: 14 ноября 2024 г., 07:39 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 07:39
В матчах регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" дважды подряд обыграл "Миннесоту Тимбервулвз". Сегодня "Портленд" победил 106:98.
Это пятая победа "Трэйл Блэйзерс" в сезоне.
Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия набрал 7 очков, сделал 6 подборов.
Первую четверть выиграли "волки" 33:23.
Первая половина матча завершилась вничью 48:48. После 36 минут ничья 76:76.
Самый результативный игрок "Портленда" Шедон Шарп (33 + 6 подборов).
Форвард "Миннесоты" Джулиус Рэндл сделал "дабл-дабл" (20 + 10 подборов).
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