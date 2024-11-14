НБА. "Дабл-дабл" "59+" Адетокунбо. 50 очков Вембаньямы. Рекорд Лебрна Джеймса
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Бруклин" 139:114. "Сан-Антонио" обыграл "Вашингтон" 139:130.
Орландо Мэджик - Индиана Пэйсерз 94:90
Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 114:139
Лидер "кельтов" Джейсон Тэйтум был близок к "трипл-даблу" (36 + 9 подборов + 10 передач).
Нью-Йорк Никс - Чикаго Булз 123:124
Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс набрал 46 очков, сделал 10 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.
Оклахома-Сити Тендер - Нью-Орлеан Пеликанз 106:88
Филадельфия Сиксерз - Кливленд Кавальерз 106:114
"Кливленд" победил во всех 13 матчах сезона.
Хьюстон Рокитс - Лос-Анджелес Клипперс 111:103
Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 127:120 (овертайм)
Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо набрал 59 очков, сделал 14 подборов и 7 передач.
Сан-Антонио Сперз - Вашингтон Уизардс 139:130
Лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма набрал 50 очков.
Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гризлиз 128:123
Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком НБА, сделавшим "трипл-дабл" в трех матчах подряд. Сегодня (35 + 12 подборов + 14 передач).
Сакраменто Кингз - Финикс Санз 127:104
Вторую половину матча хозяева выиграли 66:48.