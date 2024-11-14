x
14 ноября 2024
|
последняя новость: 10:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2024
|
14 ноября 2024
|
последняя новость: 10:57
14 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. "Дабл-дабл" "59+" Адетокунбо. 50 очков Вембаньямы. Рекорд Лебрна Джеймса

время публикации: 14 ноября 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 10:44
НБА. "Дабл-дабл" "59+" Адетокунбо. 50 очков Вембаньямы. Рекорд Лебрна Джеймса
AP Photo/Morry Gash

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Бруклин" 139:114. "Сан-Антонио" обыграл "Вашингтон" 139:130.

Орландо Мэджик - Индиана Пэйсерз 94:90

Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 114:139

Лидер "кельтов" Джейсон Тэйтум был близок к "трипл-даблу" (36 + 9 подборов + 10 передач).

Нью-Йорк Никс - Чикаго Булз 123:124

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс набрал 46 очков, сделал 10 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Оклахома-Сити Тендер - Нью-Орлеан Пеликанз 106:88

Филадельфия Сиксерз - Кливленд Кавальерз 106:114

"Кливленд" победил во всех 13 матчах сезона.

Хьюстон Рокитс - Лос-Анджелес Клипперс 111:103

Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 127:120 (овертайм)

Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо набрал 59 очков, сделал 14 подборов и 7 передач.

Сан-Антонио Сперз - Вашингтон Уизардс 139:130

Лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма набрал 50 очков.

Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гризлиз 128:123

Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком НБА, сделавшим "трипл-дабл" в трех матчах подряд. Сегодня (35 + 12 подборов + 14 передач).

Сакраменто Кингз - Финикс Санз 127:104

Вторую половину матча хозяева выиграли 66:48.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2024

Баскетбол. "Маккаби" подписал защитника сборной Южного Судана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2024

НБА. Дени Авдия набрал 7 очков. "Портленд" победил "Миннесоту"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2024

Лига чемпионов. "Маккаби" проиграл в Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2024

Еврокубок. "Апоэль" победил французов