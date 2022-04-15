Иерусалим:
11 - 21°
Тель-Авив:
11 - 21°
Эйлат:
16 - 31°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт15 апреля 2022 г., 05:56

Лига Европы. Победив в дополнительное время, "Глазго Рейнджерс" вышел в полуфинал

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Лига Европы. Победив в дополнительное время, "Глазго Рейнджерс" вышел в полуфинал

Последним полуфиналистом Лиги Европы стал "Глазго Рейнджерс", в дополнительное время победивший "Брагу" 3:1. В первом матче победили португальцы 1:0.

Гости приехали играть на удержание счета, но только сумели перевести матч в дополнительное время. Шотландцы владели большим преимуществом (65% владения мячом, 28:6 по ударам, 4:2 по точным ударам, 8:1 по угловым).

Хозяева сравняли счет (по сумме двух встреч) уже на второй минуте. Навес на дальнюю штангу. Счет открыл бывший защитник "Ньюкасла" Джеймс Тавернье 1:0. На 44-й минуте он же реализовал пенальти 2:0. За фол последней надежды был удален Витор Тормена.


На 83-й минуте после подачи углового Давид Кармо головой отправил мяч в дальний угол 2:1.

На 101-й минуте Джозеф Айоделе Арибо направил мяч во вратарскую. Бывший форвард "Лидса" и "Андерлехта" Кемар Руф пробил по пустым воротам 3:1.

На 105-й минуте гости остались вдевятером. Юри Мадейруш очень грубо сыграл против Балогуна. Желтая карточка. Бывший форвард "Дженоа" и варшавской "Легии" принялся спорить с арбитром и был удален.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Лига конференций. "Римские волки" завершили норвежскую сказку
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
"Айнтрахт" выбил "Барселону" из Лиги Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Дубль Нкунку и спорное решение арбитра. "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Эран Заави забил. "Лестер" вышел в полуфинал Лиги конференций

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:18 Расписание полуфиналов Лиги конференций
06:10 Британцы против немцев. Расписание полуфиналов Лиги Европы
05:56 Лига Европы. Победив в дополнительное время, "Глазго Рейнджерс" вышел в полуфинал
00:16 Лига конференций. "Римские волки" завершили норвежскую сказку
00:04 "Айнтрахт" выбил "Барселону" из Лиги Европы
22:04 Дубль Нкунку и спорное решение арбитра. "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги Европы
21:49 Эран Заави забил. "Лестер" вышел в полуфинал Лиги конференций
20:04 Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Лидирует Илья Малинин, израильтянин Лев Винокур вышел в финал
19:52 Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли сборной Литвы и заняли второе место в группе
17:53 Матч Украина - Шотландия состоится 1 июня
Загрузка...