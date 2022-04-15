Лига Европы. Победив в дополнительное время, "Глазго Рейнджерс" вышел в полуфинал

Последним полуфиналистом Лиги Европы стал "Глазго Рейнджерс", в дополнительное время победивший "Брагу" 3:1. В первом матче победили португальцы 1:0.

Гости приехали играть на удержание счета, но только сумели перевести матч в дополнительное время. Шотландцы владели большим преимуществом (65% владения мячом, 28:6 по ударам, 4:2 по точным ударам, 8:1 по угловым).

Хозяева сравняли счет (по сумме двух встреч) уже на второй минуте. Навес на дальнюю штангу. Счет открыл бывший защитник "Ньюкасла" Джеймс Тавернье 1:0. На 44-й минуте он же реализовал пенальти 2:0. За фол последней надежды был удален Витор Тормена.

На 83-й минуте после подачи углового Давид Кармо головой отправил мяч в дальний угол 2:1.

На 101-й минуте Джозеф Айоделе Арибо направил мяч во вратарскую. Бывший форвард "Лидса" и "Андерлехта" Кемар Руф пробил по пустым воротам 3:1.

На 105-й минуте гости остались вдевятером. Юри Мадейруш очень грубо сыграл против Балогуна. Желтая карточка. Бывший форвард "Дженоа" и варшавской "Легии" принялся спорить с арбитром и был удален.