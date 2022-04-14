Дубль Нкунку и спорное решение арбитра. "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги Европы

Первым полуфиналистом Лиги Европы стал "Лейпциг", победивший в гостях "Аталанту" 2:0. Первая игра завершилась вничью 1:1.

На 18-й минуте Лаймер промчался по флангу, сместился в штрафную и отдал мяч мимо вратаря. Кристофер Нкунку пробил по пустым воротам 0:1.

На 51-й минуте Малиновский пробил. Ольмо рукой парировал мяч. Арбитр по непонятной причине не назначил пенальти в ворота гостей.

На 87-й минуте Нкунку реализовал пенальти 0:2.