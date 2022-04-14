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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 22:04

Дубль Нкунку и спорное решение арбитра. "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги Европы

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"Аталанта" - "Лейпциг"

Первым полуфиналистом Лиги Европы стал "Лейпциг", победивший в гостях "Аталанту" 2:0. Первая игра завершилась вничью 1:1.

На 18-й минуте Лаймер промчался по флангу, сместился в штрафную и отдал мяч мимо вратаря. Кристофер Нкунку пробил по пустым воротам 0:1.

На 51-й минуте Малиновский пробил. Ольмо рукой парировал мяч. Арбитр по непонятной причине не назначил пенальти в ворота гостей.

На 87-й минуте Нкунку реализовал пенальти 0:2.


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