Дубль Нкунку и спорное решение арбитра. "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги Европы
Первым полуфиналистом Лиги Европы стал "Лейпциг", победивший в гостях "Аталанту" 2:0. Первая игра завершилась вничью 1:1.
На 18-й минуте Лаймер промчался по флангу, сместился в штрафную и отдал мяч мимо вратаря. Кристофер Нкунку пробил по пустым воротам 0:1.
На 51-й минуте Малиновский пробил. Ольмо рукой парировал мяч. Арбитр по непонятной причине не назначил пенальти в ворота гостей.
На 87-й минуте Нкунку реализовал пенальти 0:2.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Эран Заави забил. "Лестер" вышел в полуфинал Лиги конференций
Эран Заави забил. "Лестер" вышел в полуфинал Лиги конференций
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Манор Соломон подписал пятилетний контракт с английским клубом
Манор Соломон подписал пятилетний контракт с английским клубом
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Погиб легендарный колумбийский футболист, участник трех чемпионатов мира
Погиб легендарный колумбийский футболист, участник трех чемпионатов мира