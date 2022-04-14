Эран Заави забил. "Лестер" вышел в полуфинал Лиги конференций
Первым полуфиналистом Лиги конференций стал "Лестер", в ответном матче победивший ПСВ 2:1. Первая игра завершилась вничью 0:0.
На 27-й минуте защитники гостей потеряли мяч возле своей штрафной. Эран Заави пробил в дальний нижний угол 1:0.
На 77-й минуте Айозе Перес обыграл защитника в штрафной и сделал передачу. Джеймс Мэддисон вколотил мяч под перекладину 1:1.
На 88-й минуте вратарь парировал мяч после удара Лукмана. Рикарду Перрейра добил мяч в сетку 1:2.
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