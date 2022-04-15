Расписание полуфиналов Лиги конференций
Определились полуфиналисты Лиги конференций. Первые матчи состоятся 28 апреля, ответные - 5 мая.
Лестер (Англия) - Рома (Италия)
Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Марсель (Франция)
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Британцы против немцев. Расписание полуфиналов Лиги Европы
Британцы против немцев. Расписание полуфиналов Лиги Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Лига Европы. Победив в дополнительное время, "Глазго Рейнджерс" вышел в полуфинал
Лига Европы. Победив в дополнительное время, "Глазго Рейнджерс" вышел в полуфинал
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Лига конференций. "Римские волки" завершили норвежскую сказку
Лига конференций. "Римские волки" завершили норвежскую сказку