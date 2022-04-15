Британцы против немцев. Расписание полуфиналов Лиги Европы
Определились полуфиналисты Лиги Европы. Сенсацией стал вылет "Барселоны", бывшей главным фаворитом турнира.
Первые матчи состоятся 28 апреля, ответные - 5 мая.
Вест Хэм (Лондон, Англия) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия)
Лейпциг (Германия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия)
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