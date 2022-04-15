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NEWSru.co.il :: Спорт15 апреля 2022 г., 06:10

Британцы против немцев. Расписание полуфиналов Лиги Европы

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"Айнтрахт" вынес "Барселону"

Определились полуфиналисты Лиги Европы. Сенсацией стал вылет "Барселоны", бывшей главным фаворитом турнира.

Первые матчи состоятся 28 апреля, ответные - 5 мая.

Вест Хэм (Лондон, Англия) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия)

Лейпциг (Германия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия)

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