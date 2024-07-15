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Сборная Аргентины по футболу установила рекорд, в 16-й раз завоевав Кубок Америки

время публикации: 15 июля 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 09:42
Сборная Аргентины по футболу установила рекорд, в 16-й раз завоевав Кубок Америки
AP Photo/Rebecca Blackwell

Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 победили команду Колумбии в финальном матче розыгрыша Кубка Америки в США, защитив титул.

Основное время завершилось вничью, в дополнительное, на 112-й минуте, гол забил Лаутаро Мартинес.

Сборная Аргентина в рекордный, 16-й раз выиграла в состязании за Кубок Америки. 15 раз обладателем кубка был Уругвай, девять раз – Бразилия, по два – Парагвай, Чили, Перу, по разу – Колумбия и Боливия.

В этом году бронзовым призером Кубка Америки-2024 стала сборная Уругвая, в матче за третье место по пенальти обыгравшая Канаду, отмечает "Интерфакс".

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