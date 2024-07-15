Евро 2024. Испанцы стали чемпионами Европы и установили рекорд

В Берлине состоялся финал чемпионата Европы по футболу. Испанцы победили сборную Англии 2:1 и в четвертый раз стали чемпионами Европы. Это рекорд. Трижды чемпионами становились немцы.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман (83, Начо), Лапорт, Кукурелья, Родри (46, Субименди), Руис, Ямаль (89, Мерино), Ольмо, Уильямс, Мората (68, Оярсабаль).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Сака, Шоу, Райс, Майну (70, Палмер), Беллингем, Фоден (89, Тоуни), Кейн (61, Уоткинс).

В начале матча мячом больше владели испанцы. Очень активен на фланге Нико Уильямс.

Минуты после 15 англичане начали организовывать контратаки.

Операторы показывают на трибунах Гаррета Бейла, Андреса Иньесту.

На 35-й минуте после подачи углового Райс уложил Лапорта борцовским приемом. Судья пенальти не дал.

В первом тайме умная тактическая, но не зрелищная игра, в которой оборона намного превосходит атаку.

Первый удар в створ ворот и первый момент, напоминающий голевой, зрители увидели на последних секундах первого тайма. Фоден в падении бил с угла вратарской. Вратарь испанцев мяч поймал.

В первом тайме все попытки испанцев вскрыть оборону противника были тщетными.

Испанцы сумели забить быстрый гол во втором тайме. На 47-й минуте Ламин Ямаль сделал передачу на линию вратарской. Нико Уильямс открыл счет 1:0. Через 2 минуты Уильямс сделал передачу в центр штрафной. Дани Ольмо пробил с разворота. Немного неточно.

На 55-й минуте Мората вышел одн на один и пробил мимо вратаря. Защитник мяч вынес.

На 73-й минуте Коул Палмер из-за пределов штрафной нанес идеальный удар в "шестерку" 1:1.

На 82-й минуте Ямаль мог забить. Пикфорд парировал мяч.

На 86-й минуте Кукурелья прострелил. Оярсабаль проскочил между двумя защитниками и отправил мяч в сетку 2:1.

На 90-й минуте после подачи углового англичане едва не отыгрались. Дани Ольмо головой вынес мяч с ленточки.