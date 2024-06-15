Евро 2024. Ямаль установил рекорд.. Петкович не реализовал пенальти. Испанцы разгромили хорватов

В Берлине состоялся первый матч группы В чемпионата Европы по футболу. Испанцы разгромили хорватов 3:0.

Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Сегодня полузащитнику сборной Испании и "Барселоны" 16 лет и 338 дней.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Фернандес, Кукурелья, Педри (59, Дани Ольмо), Родри, Руис, Ямаль, Мората (68, Оярсабаль) Нико Уильямс (68, Мерино).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Погранчич, Гвардиол, Модрич (65, Пашалич), Брозович, Ковачич (65, Сучич), Майер, Будимир (56, Перишич), Крамарич.

Интересно. Хорваты встречаются с испанцами на четвертом чемпионате Европы подряд. В 2012 году в последнем матче группового этапа испанцы победили 1:0 и отправили хорватов домой. В 2016 году в матче группового этапа победили хорваты 2:1. В 2020 испанцы в дополнительное время победили в матче 1/5 финала 5:3.

В начале матча тотальное территориальное преимущество было у испанцев. Они подолгу владели мячом, делали множество коротких передач. Разгрома по итогам первого тайма ничто не предвещало.

Первый перспективный момент создали хорваты на 15-й минуте. Пас за спину защитников. Унаи Симон вышел за пределы штрафной, опередил нападающего и головой выбил мяч в аут.

На 22-й минуте Будимир головой пробил метров с 10 - выше ворот.

На 29-й сминуте Альваро Мората вышел один на один и открыл счет 1:0. Это 36-й гол Мораты в матчах за сборную.

На 30-й минуте Ковачич пробил с линии штрафной. Симон мяч поймал.

На 32-й минуте Ямаль долго крутился с мячом на фланге и сумел сделать пас в центр. Педри сделал передачу Фабиану руису, который отправил мяч в угол ворот 2:0.

На 33-й минуте Брозович пробил в нижний угол. Симон мяч отразил. Майер бил с острого угла, но попал в сетку с внешней стороны.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, Ямаль навесил. Карвахаль в падении отправил мяч в сетку 3:0. Дани Карвахаль проводит первый матч в финальной части чемпионатов Европы.

На 53-й минуте Ламин Ямаль оказался один перед воротами. Ливакович парировал мяч после его удара.

На 55-й минуте хорваты не сумели забить, хотя нанесли три удара с близкого расстояния.

У хорватов в атаке ничего не получалось. На 78-й минуте Унаи Симон традиционно доигрался. Перишич пытался поразить пустые ворота, его подтолкнул Родри. Петкович пенальти не реализовал. Симон парировал мяч. Петкович добил мяч в сетку, но сделал это с нарушением правил.